Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 0:0.

ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ

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