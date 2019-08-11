Футбол
ЦСКА и «Сочи» не выявили победителяMetaratings 13:56
ЦСКА и «Сочи» не выявили победителя в матче пятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 0:0.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:37, Вашингтон
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено 09 августа в 09:14
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Происшествия
Три человека погибли во время пожара в Вологодской области
"Пожар произошел в частном доме При разборе завалов обнаружены тела трех человек, проживающих в доме", - сообщил собеседник агентства.
Обновлено в 22:46
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Политика
Захарова предупредила США об ответных мерах России по размещению РСМД
Российский лидер подчеркнул, что РФ не будет размещать ракеты в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.
Обновлено 09 августа в 07:40
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
Huawei хочет сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманские
Компания Huawei намерена выпустить бюджетные смартфоны, которые будут похожи на флагманские устройства.
Обновлено в 23:29
Космос
Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей
Китайские роботы-собаки умеют буксировать минивэны и перевозить людей.
Обновлено в 02:22
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Прокуратура начала проверку в оздоровительном детском лагере «Лесная сказка» в Рязанской области.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать
Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Обновлено в 14:29
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено в 16:11
Волейбол
Туомас Саммелвуо: «Мне очень нравится, как мы живем вместе с командой»
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо подвел итог матча против Ирана, по итогам которого его команда завоевала прямую путевку на Олимпиаду-2020.
Обновлено в 15:56
Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено в 22:19
Политика
При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено в 23:26
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено 09 августа в 21:00
Происшествия
Страдающий диабетом фигурант дела о беспорядках освобожден из ИВС
Тринадцатый фигурант дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев освобожден из изолятора временного содержания, так как срок его задержания истек.
Обновлено в 17:51
Общество
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 3 км
Обновлено в 22:37
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено в 21:20
Кино
Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме
Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".
Обновлено 09 августа в 05:54
Армия и оружие
СМИ узнали о рассмотрении в Турции предложения России о поставке Су-35
Обновлено в 17:53
Гаджеты
Xiaomi добавила в MIUI режим максимального энергосбережения
Во внутренней тестовой версии прошивки MIUI 9.8.10 отыскали новую функцию, которую Xiaomi готовит для своих пользователей.
Обновлено в 17:08