Футбол

ЦСКА и «Сочи» не выявили победителяMetaratings 13:56

ЦСКА и «Сочи» не выявили победителя в матче пятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 0:0.
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Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи» и покинул поле в слезах

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ЦСКА и «Сочи» обошлись без забитых мячей

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Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»

Sports.ru12:26

ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи». Гости не забили ни одного гола за 5 туров РПЛ

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ЦСКА — «Сочи»: Сигурдссон получил травму и был заменён в 1-м тайме

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Роман Бабаев: «У Сигурдссона повреждение голеностопа»

Спорт-Экспресс14:47
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Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
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Обновлено в 20:46
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
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Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 17:56
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено в 17:57
Происшествия

Три человека погибли во время пожара в Вологодской области

"Пожар произошел в частном доме При разборе завалов обнаружены тела трех человек, проживающих в доме", - сообщил собеседник агентства.
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В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено в 15:43
Политика

Захарова предупредила США об ответных мерах России по размещению РСМД

Российский лидер подчеркнул, что РФ не будет размещать ракеты в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.
Обновлено 09 августа в 07:40
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Гаджеты

Huawei хочет сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманские

Компания Huawei намерена выпустить бюджетные смартфоны, которые будут похожи на флагманские устройства.
Обновлено в 23:29
Космос

Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей

Китайские роботы-собаки умеют буксировать минивэны и перевозить людей.
Обновлено в 02:22
Космос

NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Прокуратура начала проверку в оздоровительном детском лагере «Лесная сказка» в Рязанской области.
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Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать

Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 13:24
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»

Обновлено в 14:29
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Политика

В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено в 16:11
Волейбол

Туомас Саммелвуо: «Мне очень нравится, как мы живем вместе с командой»

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо подвел итог матча против Ирана, по итогам которого его команда завоевала прямую путевку на Олимпиаду-2020.
Обновлено в 15:56
Авто

Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено в 22:19
Политика

При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено в 23:26
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Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник

Обновлено 09 августа в 21:00
Происшествия

Страдающий диабетом фигурант дела о беспорядках освобожден из ИВС

Тринадцатый фигурант дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев освобожден из изолятора временного содержания, так как срок его задержания истек.
Обновлено в 17:51
Общество

«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов

Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 3 км

Обновлено в 22:37
Общество

Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти

Обновлено в 21:20
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Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме

Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".
Обновлено 09 августа в 05:54
Армия и оружие

СМИ узнали о рассмотрении в Турции предложения России о поставке Су-35

Обновлено в 17:53
Гаджеты

Xiaomi добавила в MIUI режим максимального энергосбережения

Во внутренней тестовой версии прошивки MIUI 9.8.10 отыскали новую функцию, которую Xiaomi готовит для своих пользователей.
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Исландский футболист, полузащитник клуба «Эвертон» и национальной сборной Исландии.
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