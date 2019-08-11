Футбол
ЦСКА и «Сочи» не выявили победителяMetaratings вчера в 13:56
ЦСКА и «Сочи» не выявили победителя в матче пятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 0:0.
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ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи». Гости не забили ни одного гола за 5 туров РПЛ
Sport24.ruвчера в 13:56
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:27, Вашингтон
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