Футбол

ЦСКА и «Рубин» назвали составы на товарищеский матчSportbox.RU 08:48

Стали известны стартовые составы на товарищеский матч между ЦСКА и «Рубином».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

ЦСКА и «Рубин» назвали состав на контрольный матч

Советский спорт08:47

ЦСКА и «Рубин» назвали составы на товарищеский матч

Матч ТВ08:48

ЦСКА - «Рубин»: прямая видеотрансляция матча

Sport.ru09:14

Товарищеский матч. ЦСКА играет с «Рубином»

Sports.ru09:00

ЦСКА — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд

Sport24.ru08:40

ЦСКА и «Рубин» назвали составы на товарищеский матч

Sportbox.RU08:48

ЦСКА - «Рубин»: видеотрансляция

Спорт-Экспресс08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика

Госдума приняла заявление об экономических санкциях против Грузии

Государственная дума РФ порекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения экономических санкций в отношении Грузии, а соответствующие предложения позже представить главе государства.
Обновлено в 06:41
Политика

Между участниками протестных акций в Тбилиси начались столкновения

Между протестующими возле здания грузинского парламента в Тбилиси начались столкновения. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Экономика

Третье снижение подряд. Что помешает росту индексов на биржах США

Во вторник, судя по настроениям инвесторов, акции на американских биржах продолжат снижение.
Обновлено в 09:10
Наука

Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Происшествия

ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
ЖКХ

«Водоканал» ликвидирует последствия ливня на севере Петербурга

Ливень обрушился на север Петербурга сегодня днем, 9 июля. В пиковом значении осадки достигли около 15,12 мм.
Обновлено в 09:15
Происшествия

«Деньги выносили два года»: муж Луизы Хайруллиной рассказал детали ограбления банка в Башкирии

Обновлено в 06:45
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин заявил о деградации природы и климата

Президент России Владимир Путин заявил о продолжающейся деградации природы и климата на планете.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Олимпийский чемпион по плаванию спас тонущего человека

Многократный чемпион мира, призер Олимпиады 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека у берегов Сардинии, сообщает BBC.
Обновлено в 06:53
Политика

Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Общество

Футболист Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену

Обновлено в 09:18
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Интернет

Instagram вводит новые функции для борьбы с травлей в Сети

Социальная сеть "Инстаграм" сообщила о введении новых функций, направленных на борьбу с "онлайн-травлей", сообщается в опубликованном заявлении компании.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Политика

Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»

Обновлено вчера в 12:22
Политика

Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опасной

Более половины предпринимателей в России считают бизнес опасной сферой. Об этом в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:04
Экономика

Названы главные способы кражи денег с карт россиян

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

IBM запатентовала «умные» часы, превращающиеся в смартфон и планшет

Компания IBM запатентовала необычное устройство, способное удивить пользователей.
Обновлено в 05:01
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Общество

В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров

В городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.
Обновлено в 07:52
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни

Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Наука

Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг

Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное