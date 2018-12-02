Футбол

ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
РИА Новости
10:28

Ростов — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
4′
Никола Власич
49′
Иван Обляков
Артур Юсупов
50′
Александр Зуев
56′
56′
Такума Нисимура
Федор Чалов
64′
Георгий Щенников
67′
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
79′
89′
Иван Обляков
90′+2′
Никола Власич
Яка Бийол
Футболисты "Ростова" и ЦСКА сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0. На 55-й минуте ЦСКА не реализовал пенальти: удар Николы Влашича парировал Сергей Песьяков, а на добивании хавбек армейцев сыграл неудачно.
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
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