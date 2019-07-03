Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в АвстрииГазета.Ru 11:20

Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
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Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
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Церемония открытия ХХХ Всемирной летней Универсиады состоялась в итальянском Неаполе. Мероприятие прошло на стадионе "Сан-Паоло".
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Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит

Девушка пережила 50 переливаний крови, однако впоследствии было принято решение о пересадке костного мозга как о единственной надежде на благополучный исход.
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Обновлено вчера в 16:10
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Обновлено в 11:38
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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
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Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Обновлено в 18:18
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Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.
Обновлено в 12:56
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Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
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Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей

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Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
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«Газонов в Уфе должно быть по минимуму». Эксперт об озеленении города

Какие растения следует сажать в промышленных центрах, а с какими следует бороться, почему газонов в городе должно быть по минимуму и как видится специалистам будущее этого зелёного уголка, рассказал директор сада-института Зиннур Шигапов.
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Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Зачем Пентагон планирует создать военную орбитальную станцию

Минобороны США объявило тендер на разработку проекта автономной орбитальной космической станции.
Обновлено в 17:05
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Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане

Обновлено в 18:44
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Минобороны опубликовало имена погибших подводников

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Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков опустилась ниже 7,3%

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Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
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В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
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В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
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Карасин считает призывы об ускоренном принятии Грузии в НАТО опасными

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Обновлено в 12:27
Кино

Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 19:10
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Взорвавшийся вулкан в Италии убил туриста

К северу от Сицилии на острове Стромболи из-за проснувшегося вулкана погиб один турист и еще несколько человек пострадали, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на пожарную службу города Мессина.
Обновлено в 17:19
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

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Общество

Полностью прозрачное бикини за 590 долларов смутило покупателей

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Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
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Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
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