Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииRT на русском 16:18
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей дублем отметился Эльдор Шомуродов, а у соперников отличился Фёдор Чалов.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Происшествия
14 моряков-подводников погибли в результате пожара
14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, — сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
Обновлено вчера в 11:31
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Спорт
Всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена открытой
Всемирная летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации» украинского языка
Во вторник, 2 июля, в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №10414 «О противодействии сквернословию (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка.)»
Обновлено в 06:18
Интернет
Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов
Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.
Обновлено в 21:16
Происшествия
В Тюмени введен план «Перехват» из-за стрельбы в торговом центре
Из торгового центра «Кристалл» в Тюмени эвакуировали всех посетителей из-за стрельбы. Об этом сообщает управление МВД по области.
Обновлено в 11:27
Политика
Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.
Обновлено в 20:44
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено в 11:39
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено в 05:09
Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено в 19:59
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Раду 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Наука
Новая модель воссоздает потерянные континенты ранней Земли
Ученые из Университета Аделаиды опубликовали два исследования по модели радиоактивности горных пород в течение миллиардов лет, которые обнаружили, что континентальная кора Земли, возможно, была толще, чем предполагают современные модели, с континентами, возможно, присутствующими еще четыре миллиарда лет.
Обновлено 01 июля в 09:22
Футбол
«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млн
Обновлено в 17:49
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Общество
Москвичи стали больше доверять интернет-магазинам
Жители столицы стали чаще совершать интернет-покупки вместо привычного похода в магазин.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Обновлено в 05:32
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Общество
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Здоровье
Эпидемия ВИЧ распространилась на новые российские регионы
Согласно докладу Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год, число регионов, где более 1 процента жителей является носителями ВИЧ, увеличилось.
Обновлено в 04:33
Кино
Москвичей приглашают на ретроспективу авторского кино
Куратором ретроспективы выступил кинокритик Борис Нелепо, включивший в свою программу авторские фильмы о героях с особенностями развития.
Обновлено в 12:29
Общество
Маслякова хотят лишить прав на КВН
ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Авто
Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Гаджеты
IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года
Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51