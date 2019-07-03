Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииRT на русском 16:18

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей дублем отметился Эльдор Шомуродов, а у соперников отличился Фёдор Чалов.
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ЦСКА с нулем: армейцы проиграли все три матча в Австрии

Советский спорт14:00

«Ростов» обыграл ЦСКА на Кубке Матч Премьер

LiveSport.ru14:01

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Газета.Ru14:13

ЦСКА проиграл все 3 матча на Кубке «Матч Премьер»

ODDS.ru14:00

ЦСКА – «Ростов» – 1:2, 3 июля 2019 года, предсезонный турнир в Австрии

Чемпионат14:05

ЦСКА: есть ли повод для паники?

Спорт-Экспресс14:55

Чалов рассказал об ошибках ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Матч ТВ14:43
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Происшествия

14 моряков-подводников погибли в результате пожара

14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, — сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
Обновлено вчера в 11:31
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Спорт

Всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена открытой

Всемирная летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Политика

В Раду внесли законопроект о «дематюкации» украинского языка

Во вторник, 2 июля, в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №10414 «О противодействии сквернословию (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка.)»
Обновлено в 06:18
Интернет

Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов

Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.
Обновлено в 21:16
Происшествия

В Тюмени введен план «Перехват» из-за стрельбы в торговом центре

Из торгового центра «Кристалл» в Тюмени эвакуировали всех посетителей из-за стрельбы. Об этом сообщает управление МВД по области.
Обновлено в 11:27
Политика

Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.
Обновлено в 20:44
Общество

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети

Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес

Футболист Аршавин развелся с женой

Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено в 11:39
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено в 05:09
Экономика

Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму

Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено в 19:59
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Политика

Путин освободил от должности трех генералов

Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Раду 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Наука

Новая модель воссоздает потерянные континенты ранней Земли

Ученые из Университета Аделаиды опубликовали два исследования по модели радиоактивности горных пород в течение миллиардов лет, которые обнаружили, что континентальная кора Земли, возможно, была толще, чем предполагают современные модели, с континентами, возможно, присутствующими еще четыре миллиарда лет.
Обновлено 01 июля в 09:22
Футбол

«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млн

Обновлено в 17:49
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено в 17:59
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Общество

Москвичи стали больше доверять интернет-магазинам

Жители столицы стали чаще совершать интернет-покупки вместо привычного похода в магазин.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Лебедь убил собаку на глазах у хозяина

Обновлено в 05:32
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Общество

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость

Обновлено вчера в 08:12
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Здоровье

Эпидемия ВИЧ распространилась на новые российские регионы

Согласно докладу Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год, число регионов, где более 1 процента жителей является носителями ВИЧ, увеличилось.
Обновлено в 04:33
Кино

Москвичей приглашают на ретроспективу авторского кино

Куратором ретроспективы выступил кинокритик Борис Нелепо, включивший в свою программу авторские фильмы о героях с особенностями развития.
Обновлено в 12:29
Общество

Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Авто

Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер

Обновлено вчера в 22:58
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Гаджеты

IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года

Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
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