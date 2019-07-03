Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в АвстрииГазета.Ru 11:20

Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
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В Кремле назвали темы переговоров Путина с папой римским

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Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
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В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
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Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

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Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
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Стерлинг заявил, что чемпион Англии сильнее действующих чемпионов мира

Крайний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг считает, что в очном противостоянии чемпионы Англии обыграли бы действующих чемпионов мира французов.
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Происшествия

ФСБ задержала банду, похищавшую топливо из нефтепроводов

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Обновлено в 10:44
Происшествия

О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра

Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».
Обновлено в 14:36
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
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От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг

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Медики рассказали об опасности плавания в бассейне

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги австрийских сборов и рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
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Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
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