Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в АвстрииГазета.Ru 11:20
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Общество
В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах
Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.
Обновлено в 15:39
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Политика
Путин наградил Рошаля орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 12:45
Авто
Компания Honda запатентовала электрический спорткар
Компания Honda запатентовала новый спорткар с электромотором.
Обновлено в 07:44
Наука
В Мёртвом море происходят солевые снегопады
Обновлено в 14:01
Политика
Путин потребовал проконтролировать реальное снижение ставок по ипотеке
Владимир Путин провёл совещание с членами правительства.
Обновлено в 09:27
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина с папой римским
Обновлено в 14:42
Общество
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено в 13:37
Футбол
Стерлинг заявил, что чемпион Англии сильнее действующих чемпионов мира
Крайний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг считает, что в очном противостоянии чемпионы Англии обыграли бы действующих чемпионов мира французов.
Обновлено в 15:06
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Происшествия
ФСБ задержала банду, похищавшую топливо из нефтепроводов
Преступная группа, занимавшаяся хищениями нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов с помощью незаконных врезок, задержана в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Обновлено в 14:11
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Происшествия
О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра
Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».
Обновлено в 14:36
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Наука
От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг
От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Медики рассказали об опасности плавания в бассейне
Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.
Обновлено в 14:07
Гаджеты
Vivo официально представил смартфон Vivo Z1 Pro
Обновлено в 10:40
Футбол
Карпин озвучил задачи «Ростова» на новый сезон
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги австрийских сборов и рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Экономика
Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
Обновлено в 13:35
Авто
Представлен новейший BMW X6 со светящимися «ноздрями»
Новейший BMW 8 серии официально представлен в 4-дверном исполнении На сохранение образа играет и весьма умеренный рост размеров: в длину новый BMW X6 вытянулся до 4 935 мм (+26 мм), а в ширину раздался до 2 004 мм (+15 мм).
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26