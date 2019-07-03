Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в АвстрииГазета.Ru 11:20

Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
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ЦСКА - «Ростов». Все голы матча (видео)

Советский спорт12:25

ЦСКА: есть ли повод для паники?

Спорт-Экспресс14:55

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Газета.Ru14:13

Дубль Шомуродова принёс «Ростову» победу над ЦСКА

Евро-футбол.ру13:55

ЦСКА – «Ростов» – 1:2, 3 июля 2019 года, предсезонный турнир в Австрии

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ЦСКА проиграл все 3 матча на Кубке «Матч Премьер»

ODDS.ru14:00

Чалов рассказал об ошибках ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Матч ТВ14:43
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Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Экология

«Газонов в Уфе должно быть по минимуму». Эксперт об озеленении города

Какие растения следует сажать в промышленных центрах, а с какими следует бороться, почему газонов в городе должно быть по минимуму и как видится специалистам будущее этого зелёного уголка, рассказал директор сада-института Зиннур Шигапов.
Обновлено в 09:40
Политика

Путин назвал условие диалога с Украиной

Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:53
Политика

Новым главой Европарламента стал итальянский социалист

На выборах председателя Европарламента победил кандидат от европейских социалистов, итальянец Давид-Мария Сассоли.
Обновлено в 08:00
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 11:41
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Общество

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети

Обновлено в 16:38
Театры

Пермская опера станет директорским театром

Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра.
Обновлено в 11:25
Здоровье

Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит

Врачи из британского графства Суффолк перепутали анемию у пациентки с тонзиллитом, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Космос

InSight переставил марсианский бур на другое место

Оказалось, что версия о том, что буру не хватало сцепления с окружающим грунтом, верна, и, возможно, удастся возобновить его работу, утрамбовав в другом месте.
Обновлено в 15:20
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено вчера в 16:35
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Экономика

Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Политика

Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Авто

Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель

Специалисты Hyundai Motor Group испытают технологию CVVD на Hyundai Sonata.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Общество

Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге

В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Футбол

Бывший голкипер «Милана» Габриэл стал игроком «Лечче»

Бразильский голкипер Габриэл стал игроком "Лечче", вернувшегося по итогам прошедшего сезона в серию А, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 18:57
Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Кино

Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»

Обновлено в 16:58
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Общество

Рынок труда в Приморье бьется в конвульсиях. Почему?

К власти на рынке труда пришло поколение Y. «Взрослые подростки» штурмуют компании, занимают различные должности.
Обновлено в 18:32
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие

«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»

По словам главного конструктора компании ZALA AERO (входит в концерн госкорпорации «Ростех») Александра Захарова, специалисты проверили работу беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет».
Обновлено в 09:44
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено в 15:37
Происшествия

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Обновлено в 20:07
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