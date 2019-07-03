Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в АвстрииГазета.Ru 11:20
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:44, Вашингтон
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Экология
«Газонов в Уфе должно быть по минимуму». Эксперт об озеленении города
Какие растения следует сажать в промышленных центрах, а с какими следует бороться, почему газонов в городе должно быть по минимуму и как видится специалистам будущее этого зелёного уголка, рассказал директор сада-института Зиннур Шигапов.
Обновлено в 09:40
Политика
Путин назвал условие диалога с Украиной
Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:53
Политика
Новым главой Европарламента стал итальянский социалист
На выборах председателя Европарламента победил кандидат от европейских социалистов, итальянец Давид-Мария Сассоли.
Обновлено в 08:00
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников
1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 11:41
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
Обновлено в 16:38
Театры
Пермская опера станет директорским театром
Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра.
Обновлено в 11:25
Здоровье
Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит
Врачи из британского графства Суффолк перепутали анемию у пациентки с тонзиллитом, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Космос
InSight переставил марсианский бур на другое место
Оказалось, что версия о том, что буру не хватало сцепления с окружающим грунтом, верна, и, возможно, удастся возобновить его работу, утрамбовав в другом месте.
Обновлено в 15:20
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Политика
Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Авто
Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель
Специалисты Hyundai Motor Group испытают технологию CVVD на Hyundai Sonata.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Общество
Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге
В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Футбол
Бывший голкипер «Милана» Габриэл стал игроком «Лечче»
Бразильский голкипер Габриэл стал игроком "Лечче", вернувшегося по итогам прошедшего сезона в серию А, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 18:57
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Кино
Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»
Обновлено в 16:58
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Общество
Рынок труда в Приморье бьется в конвульсиях. Почему?
К власти на рынке труда пришло поколение Y. «Взрослые подростки» штурмуют компании, занимают различные должности.
Обновлено в 18:32
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»
По словам главного конструктора компании ZALA AERO (входит в концерн госкорпорации «Ростех») Александра Захарова, специалисты проверили работу беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет».
Обновлено в 09:44