Футбол
ЦСКА и «Реал» назвали составы на игру Лиги чемпионов
ЦСКА и «Реал» назвали составы на игру Лиги чемпионовИнтерфакс-Спорт11:45
|37′
Федор Чалов
|43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
|46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
|58′
|73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
|74′
|78′
Георгий Щенников
|84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
|89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
|90′+3′
|90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
|65%
|Владение мячом
|35%
|92%
|Процент точных передач
|80%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|7
|–
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|4
|10
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
19
Одриосола
3
Вальехо
31
Санчес
2
Карвахаль
22
Иско
8
Кроос
15
Вальверде
20
Асенсио
11
Бэйл
28
Жуниор
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
23
Магнуссон
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
19
Нисимура
20
Кучаев
11
Эрнандес
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Тренерский штаб московского ФК ЦСКА определился со стартовым составом команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала".
Интерфакс-Спорт11:45
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