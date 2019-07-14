Футбол
ЦСКА и «Крылья Советов» проведут первые матчи в чемпионате РоссииСоветский спорт 01:14
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В стартовом матче игрового дня в Самаре местные Крылья Советов примут ЦСКА. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
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