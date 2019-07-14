Футбол

ЦСКА и «Крылья Советов» проведут первые матчи в чемпионате РоссииСоветский спорт 01:14

Крылья Советов — ЦСКА
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
2 фото
В стартовом матче игрового дня в Самаре местные Крылья Советов примут ЦСКА. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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