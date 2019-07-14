В стартовом матче игрового дня в Самаре местные Крылья Советов примут ЦСКА. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА и «Крылья Советов» проведут первые матчи в чемпионате России

Политика Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.

Политика Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51» Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Происшествия На Волге теплоход столкнулся с яхтой Пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» в Ярославской области.

Политика The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.

Футбол Карпин раскритиковал регламент первенства молодежных команд Наставник «Ростова» Валерий Карпин подверг критике регламент молодежного первенства.

Политика Соловьев напомнил слова Жириновского об улучшении отношений с Турцией Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал перспективу развития отношений с Турцией.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Политика Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.

Театры В Брянском драмтеатре завершился 93-й театральный сезон 12 июля в Брянске в областном драмтеатре состоялось закрытие 93-го театрального сезона. Были подведены итоги очередного театрального сезона.

Происшествия Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.

Политика WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

Политика Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.

Авто Назвали 10 самых популярных иномарок в России На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).

Политика Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Спорт Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Экономика Кабмин одобрил повышение выплат на детей Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.

Футбол Ярошик: ЦСКА будет сложно вернуться в Лигу чемпионов по итогам сезона В сезоне-2018/19 ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, впервые с 2009 года оставшись за пределами призовой тройки.