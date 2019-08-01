Футбол
Lenta.ruЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020. Трансляция жеребьевки велась на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Быки» оказались в группе C, где также сыграют швейцарский «Базель», испанский «Хетафе», турецкий «Трабзонспор».
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«Краснодар» начнет выступления в групповом турнире Лиги Европы выездным матчем с «Базелем»
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Э. Коул во время жеребьёвки группового этапа ЛЕ перепутал «Эспаньол» с Испанией
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