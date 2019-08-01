Футбол
Lenta.ruЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020. Трансляция жеребьевки велась на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Быки» оказались в группе C, где также сыграют швейцарский «Базель», испанский «Хетафе», турецкий «Трабзонспор».
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Infox.ru вчера в 11:33
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Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
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Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его
Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
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РИА Новости 07:23
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Финал Лиги чемпионов пройдет в России
Лондонский стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.
Lenta.ru 12:16
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Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
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Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
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В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
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Более 150 беженцев незаконно прорвались в Испанию через границу
Мигранты пересекли двойной забор длиной 8,2 километров со стороны Марокко Границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли более 150 нелегальных мигрантов.
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05
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Джонсон рассказал о детских мечтах стать рок-звездой
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