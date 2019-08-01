Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020. Трансляция жеребьевки велась на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Быки» оказались в группе C, где также сыграют швейцарский «Базель», испанский «Хетафе», турецкий «Трабзонспор».

ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Шоу-бизнес «Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон.

Политика Глава МИД Исландии посетит Москву осенью Глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон может посетить Москву этой осенью.

Религия Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).

Происшествия В Китае за убийство и изнасилование пассажирки казнили таксиста В Китае казнили водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi после того как мужчины был признан виновным в изнасиловании, ограблении и убийстве 19-летней пассажирки.

Космос Появилось видео с роботом Федором на МКС Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).

Политика Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации» В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.

Политика Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово» Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.

Политика Южная Осетия начала гуманитарную операцию на границе с Грузией Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию в районе села Цнелис, на расстоянии от которого в километре установлен грузинский блокпост, передает РИА "Новости".

Общество Максакова может лишиться московской квартиры Оперная певица Мария Максакова может потерять свою квартиру в российской столице.

Происшествия Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.

Политика Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".

Футбол Финал Лиги чемпионов пройдет в России Лондонский стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Общество Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Экономика Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.

Происшествия Более 150 беженцев незаконно прорвались в Испанию через границу Мигранты пересекли двойной забор длиной 8,2 километров со стороны Марокко Границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли более 150 нелегальных мигрантов.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Политика Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.

Технологии Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.

Армия и оружие Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019 Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.

Армия и оружие Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

Общество Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.

Происшествия 50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.