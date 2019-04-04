Футбол
ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничестваSport24.ru 05:26
Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия
На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум
Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Футбол
Криштиану Роналду выздоровел и сыграет с «Аяксом»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оправился от травмы, полученной в матче за сборную Португалии.
Обновлено в 06:15
Театры
На премьеру пермского балета прилетел Роман Абрамович
На премьеру в Пермь прилетел бизнесмен Роман Абрамович. фото Мария Лифанова фото Properm.ru Для Романа Абрамовича это не первый визит в Пермь на театральную премьеру.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
Обновлено в 04:40
Футбол
«Зенит» открыл новый манеж на улице Верности
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В МИД Венесуэлы не исключают прибытия российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых российских военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 05:38
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Наука
Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией
Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
Театры
Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Наука
Бактерии помогли сделать шелк, не уступающий паучьему
Обновлено в 05:19
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Общество
Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Обновлено в 06:40
Общество
В Амстердаме открылся 5D-порнокинотеатр
Фильмы рассказывают о приключениях молодого человека в злачных заведениях столицы Нидерландов В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр, в котором будут показывать эротические фильмы в формате 3D с дополнительными эффектами: водой, ветром, мыльными пузырями и снегом, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:24