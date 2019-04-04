Футбол

ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничестваSport24.ru 05:26

Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
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ЦСКА объявил о возобновлении сотрудничества с автомобильной компанией

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