ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничестваSport24.ru 05:26

Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.

ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества

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