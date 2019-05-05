Футбол

ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч 27-го тура чемпионата РоссииРИА Новости 08:28

Московские клубы ЦСКА и "Динамо" назвали составы на матч 27-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте Российской премьер-лиги. Встреча команд состоится в воскресенье на стадионе ЦСКА и начнется в 16:30 мск.
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