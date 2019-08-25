Футбол

ЦСКА и «Ахмат» объявили стартовые составыSoccer.ru 08:19

ЦСКА и "Ахмат" объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ.
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ЦСКА — «Ахмат»: Чалов выйдет в основе, Глушаков не попал даже в запас

Спорт-Экспресс08:22

Гончаренко назвал состав ЦСКА на матч с «Ахматом»

Матч ТВ08:28

Гончаренко назвал состав ЦСКА на матч с «Ахматом»

Sportbox.RU08:28

ЦСКА — «Ахмат»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Чемпионат08:22

ЦСКА - «Ахмат». Стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Sport.ru08:44

ЦСКА и «Ахмат» объявили стартовые составы

Soccer.ru08:19

ЦСКА – «Ахмат» – 1:0. Фернандес! Онлайн-трансляция

Sports.ru04:11
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
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Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции

"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.
Обновлено в 09:50
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LADA Vesta получила ограничители для дверей

Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено вчера в 05:02
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Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7 в США

Американский президент Дональд Трамп допустил в воскресенье, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Группы семи (G7), который пройдет в 2020 году в США.
Обновлено в 02:58
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
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Явка на выборах президента Абхазии превысила 39%

«Явка на 15:00 составила 39,14%», — заявил он. По словам председателя ЦИК, в пяти из 35 избирательных округов страны явка превысила 50%.
Обновлено в 09:18
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В Москве составили портрет типичного туриста

По данным комитета по туризму Москвы, портрет типичного туриста в столице составлен по результатам соцопроса за первое полугодие 2019 года, в котором приняли участие 17 тысяч респондентов из России и 2,4 тысячи иностранных граждан.
Обновлено в 09:27
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Общество

Покрасу Лампасу обещали оказать «достойный приём» в Екатеринбурге

Ранее крест залили гудроном рабочие. Сегодня православные активисты в Екатеринбурге вышли на улицы и требуют удалить граффити.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Командование ВСУ сообщило о гибели одного и ранении троих боевиков в Донбассе

Добавим, что 23 августа командование ДНР сообщило, что за неделю ВСУ лишились 23 боевиков в Донбассе.
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Происшествия

В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту

Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
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В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Меньшикова

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Команда OG стала чемпионом The International 2019

Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено вчера в 03:30
Кино

Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
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Вернер и «РБ Лейпциг» продлили контракт

Обновлено в 09:09
Авто

Ателье Manhart добавило мощности Mercedes-AMG GLC 63 S

Специалисты тюнинг-ателье Manhart разработали особенную версию Mercedes-AMG GLC 63 S. В стандартном исполнении указанное транспортное средство оснащается битурбированным двигателем V8, объем которого равен 4 литрам, а уровень мощности составляет 510 лошадиных сил.
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Армия и оружие

КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты

Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
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Происшествия

В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
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Шоу-бизнес

Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью

В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.
Обновлено в 04:00
Футбол

Корреспондента на арене ЦСКА облили водой. Он продолжает эфир

Перед матчем 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» корреспондент «Матч ТВ», находясь на поле, попал под систему полива газона и промок в прямом эфире.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар

В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
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