Футбол

Глушаков не попал в заявку на матч с ЦСКАСпорт-Экспресс 08:27

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не примет участия в матче 7-го тура чемпионата России против ЦСКА.
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