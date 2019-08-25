Футбол
Глушаков не попал в заявку на матч с ЦСКАСпорт-Экспресс 08:27
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не примет участия в матче 7-го тура чемпионата России против ЦСКА.
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Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 17:25
Кино
В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Политика
Явка на выборах президента Абхазии составила 19,27%
Явка избирателей на выборах президента Абхазии по данным на 12:00 (совпадает с мск) составила 19,27%.
Обновлено в 06:07
Общество
Сподвижник Поклонской предостерег Покраса Лампаса. «Не искушай бога»
Сподвижник депутата Госдумы Натальи Поклонской Сергей Алиев посоветовал всемирно известному каллиграфу и уличному художнику Покрасу Лампасу отказаться от идеи восстановить крест на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:17
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено 23 августа в 17:15
Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана ВОВ
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:21
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Disney снимет мультфильм «Райя и последний дракон» в стилистике юго-восточной Азии
Обновлено в 07:53
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Гаджеты
Учёный дал советы по снижению вреда от смартфонов
Еще специалист говорит, что важно следить за тем, чтобы запястье руки находилось в прямом положении, а добиться этого можно положив смартфон на ровную твердую поверхность.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Макрон заявил о стремлении стран G7 избежать конфликта с Ираном
Лидеры стран G7 сошлись во мнении, что им необходимо избегать конфликта с Ираном, заявил телеканалу LCI президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 07:10
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками
Обновлено в 05:40
Происшествия
Нетрезвый водитель прокатил полицейского на капоте
Прокатив полицейского несколько метров на капоте, водитель скрылся. Спустя несколько часов нарушителя задержали в Шушарах на Школьной улице.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Киберспорт
Команда OG во второй раз подряд выиграла The International по Dota 2
Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском «летающем танке»
Использование российских машин было затруднительным для Кореи из-за постоянных перебоев с поставками запчастей и несовместимости Т-80 с американскими военными стандартами.
Обновлено в 08:37
Единоборства
Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США).
Обновлено в 01:08