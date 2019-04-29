Футбол

ЦСКА впервые в истории выиграл молодежное первенство РоссииSoccer.ru 08:13

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Молодежная команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России. Это случилось благодаря ничейному исходу матча "Спартака" и "Рубина" в 26-м туре.
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