Баскетбол
ЦСКА дома обыграл «Милан» в матче ЕвролигиProstoProSport 13:52
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги переиграли итальянский «Милан».
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Энергетика
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Обновлено в 11:51
Происшествия
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Политика
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Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает "де-юре или де-факто" российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.
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Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены
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Спорт
Павлова: диванным критикам вернется весь их негатив
Павлова в своем аккаунте в Instagram попросила болельщиков не писать негативные комментарии.
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Происшествия
Один человек погиб в ДТП в Подмосковье
Один человек погиб, восемь (в том числе четверо детей) пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 12:39
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
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Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
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Армия и оружие
Глава Минобороны Чехии включил Россию в число главных угроз для НАТО
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Гражданский иск подан в суд Лос-Анджелеса в Международный женский день, отмечает телеканал NBC.
Обновлено в 14:33
Энергетика
Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях
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Происшествия
В Серебряном Бору произошел пожар
Обновлено в 13:06
Политика
США намерены сосредоточиться на дипломатическом давлении на Венесуэлу
В Вашингтоне намерены сосредоточиться на дипломатическом, экономическом и финансовом давлении на боливарианские власти Венесуэлы, а не на применении военной силы.
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Спорт
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Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира в Загребе.
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На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
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Политика
Генсек ООН рассказал о нарушениях прав женщин в мире
Несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире, заявил в пятницу, 8 марта, генсек ООН Антониу Гутерриш.
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Армия и оружие
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Экономика
Россиян предупредили об опасности хранения долларов дома
Международный финансовый консультант Исаак Беккер предупредил россиян о рисках хранения иностранной наличной валюты.
Обновлено вчера в 13:03