Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ещё не до конца согласовал сделку по аренде полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Тем не менее стороны близки к соглашению. Право выкупа контракта игрока составит для «армейцев» около € 3 млн.

с чего всё началось

Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса. 20-летний футболист будет выступать за армейцев до декабря 2019 года. По окончании аренды красно-синие смогут выкупить трансфер бразильца.

ЦСКА договорился с «Васко да Гама» об аренде Сантоса

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