Футбол

Вести.RuВести.RuЦСКА договорился с «Васко да Гама» об аренде Сантоса

Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса. 20-летний футболист будет выступать за армейцев до декабря 2019 года. По окончании аренды красно-синие смогут выкупить трансфер бразильца.
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