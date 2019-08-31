Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса. 20-летний футболист будет выступать за армейцев до декабря 2019 года. По окончании аренды красно-синие смогут выкупить трансфер бразильца.

ЦСКА договорился с «Васко да Гама» об аренде Сантоса

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