Футбол
Евро-футбол.руЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»
Как сообщает AS, 27-летний испанец согласовал условия аренды с руководством «армейцев», и теперь судьба сделки находится в руках боссов «нервионцев». В минувшем сезоне Гомес принял участие в 32 матчах Ла Лиги, не сумев отметиться результативными действиями. ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
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Вышел тизер новых «Звездных войн»
Lenta.ru 09:11
Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
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Известия 15:00
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Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
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Частным инвесторам расширят доступ на арктический шельф
Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа.
BFM.ru 09:13
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Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
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Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
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Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
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Фронт ПОЛИСАРИО видит риски того, что процесс урегулирования по Западной Сахаре, проходящий под эгидой ООН и Африканского союза, может зайти в тупик.
REGNUM 16:59
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Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна
Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.
Росбалт 14:20
Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
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REGNUM 16:47
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Происшествия
Суд над фигурантами дела 27 июля начался с признаний
Иван Подкопаев и Данил Беглец сознались в применении насилия к полицейским, а Евгений Коваленко — нет Фигуранты дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы, которым следствие вменило ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти), Иван Подкопаев и Данил Беглец признали вину.
Коммерсантъ 16:10
Технологии
Протестный Гонконг выявил утечку личных данных митингующих в Telegram
Протестующие в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
Pravda.Ru 08:42
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Политика
На Украине сократили поставки дизельного топлива из России в два раза
Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус рассказал в своем Facebook о сокращении поставок дизтоплива из России в августе на 45% от потребностей рынка.
Суть событий вчера в 12:30
Космос
МКС теперь имеет лучший интернет после его последнего обновления
После обновления МКС имеет соединение 600 мегабит-в-секунду.
ГЛАС.RU 02:24
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»
Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Технологии
Гостям авиасалона покажут опытные образцы самолетов
Посетители авиасалона могут увидеть опытные образцы этого воздушного судна, принимающие участие в программе сертификационных испытаний.
Вечерняя Москва 15:19
Технологии
В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом
Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.
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Россиянки уступили Германии на чемпионате Европы
Советский спорт 13:51
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Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
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«ПСЖ» требует «Реал» включить Винисиуса в сделку по Неймару
По информации источника, парижане готовы продать 27-летнего бразильского футболиста, если «Реал» включит в сделку нападающего Винисиуса Жуниора.
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Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты.
РБК 13:33
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Коминтерново в ДНР: горят дом и сельхозугодья
На юге самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики обстреляли окрестности села Коминтерново.
Вести.Ru 14:28
Происшествия
В США кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет
Жительница американского города Нью-Йорк Мэгги Уэлз нашла своего кота по кличке Тигр, пропавшего одиннадцать лет тому назад.
Аргументы недели 15:56