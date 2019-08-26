Как сообщает AS, 27-летний испанец согласовал условия аренды с руководством «армейцев», и теперь судьба сделки находится в руках боссов «нервионцев». В минувшем сезоне Гомес принял участие в 32 матчах Ла Лиги, не сумев отметиться результативными действиями. ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»

Общество Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи Как сообщают «Известия» подобная практика уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе, где одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тыс. рублей.

Экономика Частным инвесторам расширят доступ на арктический шельф Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа.

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Политика Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.

Здоровье Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.

Армия и оружие Фронт ПОЛИСАРИО: Процесс урегулирования по Западной Сахаре заходит в тупик Фронт ПОЛИСАРИО видит риски того, что процесс урегулирования по Западной Сахаре, проходящий под эгидой ООН и Африканского союза, может зайти в тупик.

Общество Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.

Происшествия В сирийской Латакии прогремел взрыв По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.

Происшествия Суд над фигурантами дела 27 июля начался с признаний Иван Подкопаев и Данил Беглец сознались в применении насилия к полицейским, а Евгений Коваленко — нет Фигуранты дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы, которым следствие вменило ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти), Иван Подкопаев и Данил Беглец признали вину.

Технологии Протестный Гонконг выявил утечку личных данных митингующих в Telegram Протестующие в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

Политика На Украине сократили поставки дизельного топлива из России в два раза Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус рассказал в своем Facebook о сокращении поставок дизтоплива из России в августе на 45% от потребностей рынка.

Технологии Гостям авиасалона покажут опытные образцы самолетов Посетители авиасалона могут увидеть опытные образцы этого воздушного судна, принимающие участие в программе сертификационных испытаний.

Технологии В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.

Происшествия Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Футбол «ПСЖ» требует «Реал» включить Винисиуса в сделку по Неймару По информации источника, парижане готовы продать 27-летнего бразильского футболиста, если «Реал» включит в сделку нападающего Винисиуса Жуниора.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты.