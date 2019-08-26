Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»

Как сообщает AS, 27-летний испанец согласовал условия аренды с руководством «армейцев», и теперь судьба сделки находится в руках боссов «нервионцев». В минувшем сезоне Гомес принял участие в 32 матчах Ла Лиги, не сумев отметиться результативными действиями. ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Защитник «Севильи» Гомес согласился перейти в ЦСКА

Sport24.ru16:03

ЦСКА возьмёт в аренду защитника «Севильи»

Sport.ru16:13

Источник: ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Гомесом об аренде

Спорт-Экспресс14:48

СМИ: ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Гомесом об аренде

Матч ТВ15:21

ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры

Sports.ru15:00

СМИ: ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Гомесом об аренде

Sportbox.RU15:21

ЦСКА договорился с игроком «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры

Чемпионат14:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

Lenta.ru 09:11
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

Известия 16:41
Общество

Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи

Как сообщают «Известия» подобная практика уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе, где одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тыс. рублей.
Известия 15:00
Политика

Родовое село Кадырова переименовали

Lenta.ru 09:47
Экономика

Частным инвесторам расширят доступ на арктический шельф

Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа.
BFM.ru 09:13
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика

Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
Здоровье

Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей

Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
Армия и оружие

Фронт ПОЛИСАРИО: Процесс урегулирования по Западной Сахаре заходит в тупик

Фронт ПОЛИСАРИО видит риски того, что процесс урегулирования по Западной Сахаре, проходящий под эгидой ООН и Африканского союза, может зайти в тупик.
REGNUM 16:59
Общество

Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна

Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.
Росбалт 14:20
Происшествия

В сирийской Латакии прогремел взрыв

По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.
REGNUM 16:47
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Происшествия

Суд над фигурантами дела 27 июля начался с признаний

Иван Подкопаев и Данил Беглец сознались в применении насилия к полицейским, а Евгений Коваленко — нет Фигуранты дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы, которым следствие вменило ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти), Иван Подкопаев и Данил Беглец признали вину.
Коммерсантъ 16:10
Технологии

Протестный Гонконг выявил утечку личных данных митингующих в Telegram

Протестующие в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
Pravda.Ru 08:42
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Политика

На Украине сократили поставки дизельного топлива из России в два раза

Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус рассказал в своем Facebook о сокращении поставок дизтоплива из России в августе на 45% от потребностей рынка.
Суть событий вчера в 12:30
Космос

МКС теперь имеет лучший интернет после его последнего обновления

После обновления МКС имеет соединение 600 мегабит-в-секунду.
ГЛАС.RU 02:24
Футбол

Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»

Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Технологии

Гостям авиасалона покажут опытные образцы самолетов

Посетители авиасалона могут увидеть опытные образцы этого воздушного судна, принимающие участие в программе сертификационных испытаний.
Вечерняя Москва 15:19
Технологии

В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом

Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.
Актуальные Новости 14:02
Происшествия

Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео

РИА Новости 07:19
Волейбол

Россиянки уступили Германии на чемпионате Европы

Советский спорт 13:51
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ 15:08
Происшествия

Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы

Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Происшествия

В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик

Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Футбол

«ПСЖ» требует «Реал» включить Винисиуса в сделку по Неймару

По информации источника, парижане готовы продать 27-летнего бразильского футболиста, если «Реал» включит в сделку нападающего Винисиуса Жуниора.
Чемпионат 12:46
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты.
РБК 13:33
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Коминтерново в ДНР: горят дом и сельхозугодья

На юге самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики обстреляли окрестности села Коминтерново.
Вести.Ru 14:28
Происшествия

В США кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет

Жительница американского города Нью-Йорк Мэгги Уэлз нашла своего кота по кличке Тигр, пропавшего одиннадцать лет тому назад.
Аргументы недели 15:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Севилья
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное