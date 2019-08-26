Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»

Как сообщает AS, 27-летний испанец согласовал условия аренды с руководством «армейцев», и теперь судьба сделки находится в руках боссов «нервионцев». В минувшем сезоне Гомес принял участие в 32 матчах Ла Лиги, не сумев отметиться результативными действиями. ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
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Защитник «Севильи» Гомес согласился перейти в ЦСКА

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Источник: ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Гомесом об аренде

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Матч ТВ15:21

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Sportbox.RU15:21

ЦСКА договорился с игроком «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры

Чемпионат14:46
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