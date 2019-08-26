Футбол
Евро-футбол.руЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»
Как сообщает AS, 27-летний испанец согласовал условия аренды с руководством «армейцев», и теперь судьба сделки находится в руках боссов «нервионцев». В минувшем сезоне Гомес принял участие в 32 матчах Ла Лиги, не сумев отметиться результативными действиями. ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
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«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Корабль доставил на МКС около 670 кг сухих грузов. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
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Кино
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Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
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Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
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В России решили судиться с Boeing
Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.
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Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.
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Общество
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов
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Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7.
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Netflix анонсировал сериал-триллер об изнанке соцсетей
Компания Netflix рассчитывает на такой же интерес зрителей, как и к сериалу "Черное зеркало", который рассказывает о влиянии современных гаджетов и устройств на людей.
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