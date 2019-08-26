Футбол
Евро-футбол.руЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»
Как сообщает AS, 27-летний испанец согласовал условия аренды с руководством «армейцев», и теперь судьба сделки находится в руках боссов «нервионцев». В минувшем сезоне Гомес принял участие в 32 матчах Ла Лиги, не сумев отметиться результативными действиями. ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
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ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
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ТК Звезда 24 августа в 18:50
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Faktom вчера в 09:11
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Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
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РИА Новости 13:49
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Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
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В сирийской Латакии прогремел взрыв
В сирийской Латакии прогремел взрыв. ЧП произошло в районе ат-Табият, который находится на берегу Средиземного моря.
Вести.Ru 16:52
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
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Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Музыка
A$AP Rocky снялся в новом клипе в образе Babu$hka Boi
Американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) опубликовал тизер своего нового клипа.
Телеканал 360° 13:18
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Коммерсантъ 19:24
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Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
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Маргарита Гаспарян одержала победу в первом круге US Open
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АБН 14:41
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30