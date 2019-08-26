Футбол
Евро-футбол.руЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»
Как сообщает AS, 27-летний испанец согласовал условия аренды с руководством «армейцев», и теперь судьба сделки находится в руках боссов «нервионцев». В минувшем сезоне Гомес принял участие в 32 матчах Ла Лиги, не сумев отметиться результативными действиями. ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
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ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры
Sports.ruвчера в 15:00
ЦСКА договорился с игроком «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры
Чемпионатвчера в 14:46
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Макрон анонсировал встречу Путина и Зеленского в «нормандском формате»
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Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
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Общество
Безопасное расстояние от свалок до аэродромов назвали в Минтрансе
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Газета.Ru вчера в 20:38
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Vademecum вчера в 13:36
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Политика
Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
Оставаться всегда в форме президенту России Владимиру Путину помогают долгий сон, правильное питание, занятия спортом и отказ от алкоголя.
Известия вчера в 13:56
Политика
Нешуточная власть
Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
В МИД Молдавии выступили за нормализацию отношений с Россией
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску перед поездкой в Москву высказался за нормализацию молдавско-российских отношений.
RT на русском вчера в 20:15
Технологии
Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
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35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:48
Общество
Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков
Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru вчера в 17:26
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Пугачева назвала свою преемницу
В описании к видео Лобода поблагодарила Пугачеву за "благословение" Российская певица и композитор Алла Пугачева назвала исполнительницу Светлану Лободу своей преемницей.
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Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Мэг Райан заподозрили в том, что она свой укоротила нос
Стало известно, из-за чего актриса отложила свадьбу Фанаты Мэг Райан: они заметили неожиданные изменения во внешности 57-летней актрисы.
7Дней.ру 00:00
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс вчера в 17:31
Происшествия
Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым
Газета.Ru вчера в 16:52
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
СМИ выяснили риски для США от санкций против «Северного потока — 2»
Санкции США против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", введением которых Вашингтон регулярно угрожает, с высокой долей вероятности навредят американским нефтяным и газовым проектам в Мексиканском заливе.
Life.ru 00:33
Происшествия
Чеченского прокурора задержали в аэропорту с белым порошком
Во Внуково задержан зампрокурора Шатойского района Чечни Денис Хучиев, брат главы правительства республики Муслима Хучиева.
Европейско-Азиатские новости вчера в 12:04
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом
54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма вчера в 11:33
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Шоу-бизнес
Дима Билан признался в чувствах к Рудковской
Певец Дима Билан трогательно признался в любви к своему продюсеру Яне Рудковской.
News.ru вчера в 10:07