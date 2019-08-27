Футбол

МК-СпортМК-СпортЦСКА договорился об аренде игрока «Севильи» Гомеса

Московский клуб ЦСКА договорился аб аренде с защитником испанской «Севильи» Серджи Гомесом.
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Жоау Мариу переходит в «Локо», ЦСКА хочет арендовать защитника «Севильи». Трансферы и слухи дня

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Спорт-Экспрессвчера в 14:48

ЦСКА договорился с игроком «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры

Чемпионатвчера в 14:46
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Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
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Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

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Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными

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В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
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34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
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