Футбол
МК-СпортЦСКА договорился об аренде игрока «Севильи» Гомеса
Московский клуб ЦСКА договорился аб аренде с защитником испанской «Севильи» Серджи Гомесом.
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ЦСКА договорился с игроком «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры
Чемпионатвчера в 14:46
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Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
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В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
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RT на русском 02:59
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Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
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ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
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Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
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Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
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Путин прибыл в Жуковский на МАКС-2019
Российский президент Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский на открытие авиасалона МАКС-2019.
REGNUM 05:46
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Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
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Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
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В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
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В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
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Колебания работы дофамина повлияли на принятие рискованных решений
Стремление к принятию более рискованных решений объясняется колебаниями в активности отделов мозга, входящих в дофаминергическую систему.
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Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
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34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21