Футбол
МК-СпортЦСКА договорился об аренде игрока «Севильи» Гомеса
Московский клуб ЦСКА договорился аб аренде с защитником испанской «Севильи» Серджи Гомесом.
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ЦСКА договорился с игроком «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры
Чемпионатвчера в 14:46
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