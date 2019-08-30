Футбол

Sport.ruSport.ruЦСКА договорился о переходе Комличенко за 2,65 млн евро

Как сообщает "Спорт-Экспресс", ЦСКА и "Млада-Болеслав" уже договорились о сделке, согласовав трансфер 24-летнего нападающего Николая Комличенко. Игрок перейдёт в ЦСКА за 2,65 млн евро.
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