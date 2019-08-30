Футбол
Sport.ruЦСКА договорился о переходе Комличенко за 2,65 млн евро
Как сообщает "Спорт-Экспресс", ЦСКА и "Млада-Болеслав" уже договорились о сделке, согласовав трансфер 24-летнего нападающего Николая Комличенко. Игрок перейдёт в ЦСКА за 2,65 млн евро.
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Политика
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Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».
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News.ru вчера в 22:03
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Глава OnePlus еще рассказал, что владельцы OnePlus TV будут получать обновление ОС не менее трех лет.
Astera 14:24
Общество
Метеорологи сообщили об опасном усилении урагана «Дориан»
Метеорологи сообщили об усилении до четвёртой степени из пяти возможных урагана «Дориан», который сейчас находится в 645 км от Багамских островов в Атлантическом океане.
RT на русском 21:37
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
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Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой
Нынешний глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в детстве выбирал между тем, чтобы стать рок-звездой или владеть сетью супермаркетов.
Комсомольская правда 19:59
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Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.
Национальная служба новостей 17:48
Технологии
Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter
Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК 14:48
Происшествия
Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области
Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.
РБК 21:53
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«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Общество
Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения
30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.
Lenta.ru 19:08
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии
В результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека из семи находившихся на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Lenta.ru 10:23
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МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
Известия 19:56
Шоу-бизнес
Любовь Успенская снова оказалась в центре внимания
Певица Любовь Успенская, которая активно пользуется своим Instagram-аккаунтом, снова опубликовала снимок, который спровоцировал многих подписчиков.
Bimru.ru 14:08
Политика
Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы
Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.
Наша версия 28 августа в 03:44
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
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Газета.Ru 20:32
Наука
Обнаружены следы первых поселенцев Северной Америки
Исследователи изучили палеолитическую стоянку, обнаруженную в Айдахо, и нашли здесь фрагменты каменных инструментов, следы сожженной древесины и кости животных.
Planet Today 04:04
Общество
Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров
Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку.
Российская газета 11:04
Здоровье
Спорт во время беременности защищает маму и ребенка
MedikForum.ru 07:41
Политика
Премьер Украины объяснил решение оставить Авакова главой МВД
Новоназначенный премьер-министр Украины Гончарук назвал одним из сложных решение оставить в правительстве министра внутренних дел Авакова.
ИА Новороссия 08:21
Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 01:32
Общество
Модная веганская диета снижает уровень IQ
Эксперты из Великобритании пришли к выводу о том, что модные веганские диеты снижают уровень интеллекта у следующего поколения.
MedikForum.ru 06:10
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Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
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Авто
Mercedes-Maybach получил особую версию Aurum Edition
Mercedes-Maybach Aurum Edition от Carlex доказывает, что богатые люди любят золото.
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Политика
США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Армия и оружие
Ракету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили в пятницу с космодрома Плесецк ракету-носитель "Рокот" со спутником военного назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
ТАСС 10:04