Как сообщает "Спорт-Экспресс", ЦСКА и "Млада-Болеслав" уже договорились о сделке, согласовав трансфер 24-летнего нападающего Николая Комличенко. Игрок перейдёт в ЦСКА за 2,65 млн евро.

ЦСКА договорился о переходе Комличенко за 2,65 млн евро

Политика Премьер-министром Украины стал Гончарук Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Гаджеты Телевизоры OnePlus TV будут обновлять не менее трех лет Глава OnePlus еще рассказал, что владельцы OnePlus TV будут получать обновление ОС не менее трех лет.

Общество Метеорологи сообщили об опасном усилении урагана «Дориан» Метеорологи сообщили об усилении до четвёртой степени из пяти возможных урагана «Дориан», который сейчас находится в 645 км от Багамских островов в Атлантическом океане.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.

Политика Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой Нынешний глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в детстве выбирал между тем, чтобы стать рок-звездой или владеть сетью супермаркетов.

Кино Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.

Технологии Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

Общество Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.

Происшествия Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.

Футбол «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».

Общество Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения 30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.

Происшествия Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии В результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека из семи находившихся на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.

Шоу-бизнес Любовь Успенская снова оказалась в центре внимания Певица Любовь Успенская, которая активно пользуется своим Instagram-аккаунтом, снова опубликовала снимок, который спровоцировал многих подписчиков.

Политика Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.

Происшествия Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь.

Наука Обнаружены следы первых поселенцев Северной Америки Исследователи изучили палеолитическую стоянку, обнаруженную в Айдахо, и нашли здесь фрагменты каменных инструментов, следы сожженной древесины и кости животных.

Политика Премьер Украины объяснил решение оставить Авакова главой МВД Новоназначенный премьер-министр Украины Гончарук назвал одним из сложных решение оставить в правительстве министра внутренних дел Авакова.

Общество Модная веганская диета снижает уровень IQ Эксперты из Великобритании пришли к выводу о том, что модные веганские диеты снижают уровень интеллекта у следующего поколения.

Политика «Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.

Авто Mercedes-Maybach получил особую версию Aurum Edition Mercedes-Maybach Aurum Edition от Carlex доказывает, что богатые люди любят золото.

Политика США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.