Футбол
ЦСКА без Марио. Соперник радуется зряSportbox.RU вчера в 04:55
Глава судейского корпуса доложил, что оба предупреждения Марио во встрече с «Оренбургом» были вынесены обоснованно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала стертые после телесъемки ступни
Российская танцовщица Анастасия Волочкова в своем Инстаграм опубликовала несколько жутких фото.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Полиция: Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Нотр-Даме
По словам источника в судебной полиции Франции, причиной пожара в Нотр-Дам-де-Пари могло стать короткое замыкание, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России
"В вопросах суверенитета и безопасности, нашей внутренней и внешней политики не было и не будет никаких компромиссов", – сказал Лукашенко.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Футбол
«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»
"Ливерпуль" повысил цены на билеты на полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Барселоны" для болельщиков гостевой команды, информирует официальный сайт "красных".
Обновлено в 04:50
Игры
SEGA анонсировала ещё 10 игр для SEGA Mega Drive Mini
SEGA анонсировала ещё десять проектов для SEGA Mega Drive Mini, старт продаж которой состоится 19 сентября.
Обновлено вчера в 10:01
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных дорожных камер
Вице-премьер Максим Акимов поручил Генеральной прокуратуре России проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 04:08
Происшествия
Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться
Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Хоккей
Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России
Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.
Обновлено в 05:17
Авто
Renault получил сертификат на купе-кроссовер Arkana
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии выдало одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый купе-кроссовер Arkana.
Обновлено в 04:48
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет
Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Брянец накопил на квартиру 1,5 млн рублей и случайно сжег их
Обновлено вчера в 14:50
Космос
Огненный шар окрасил небо в зелёный цвет: Огромный метеор пролетел над 10 штатами США
Эксперты отметили, что в атмосферу Земли метеор вошел над Нью-Джерси, пролетел над 10 штатами США и закончил свое движение над Виргинией.
Обновлено вчера в 13:11
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:49
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27