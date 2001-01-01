Футбол

ЦСКА без Марио. Соперник радуется зряSportbox.RU вчера в 04:55

Локомотив — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Глава судейского корпуса доложил, что оба предупреждения Марио во встрече с «Оренбургом» были вынесены обоснованно.
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Влашич – о дерби с «Локомотивом»: «Это точно будет непростая игра»

ProstoProSport04:24

ЦСКА: перед «Локомотивом»

Bobsoccerвчера в 01:48

Никола Влашич: «ЦСКА ждет очень важная игра с „Локомотивом“, в которой нужно постараться победить»

Спорт-Экспресс01:50

Никола Влашич: «Нас ждет очень важная игра с „Локо“, надо постараться победить»

Sportbox.RU01:22

Влашич: ЦСКА нужно постараться победить в матче с «Локомотивом»

Чемпионат04:15
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Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала стертые после телесъемки ступни

Российская танцовщица Анастасия Волочкова в своем Инстаграм опубликовала несколько жутких фото.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Полиция: Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Нотр-Даме

По словам источника в судебной полиции Франции, причиной пожара в Нотр-Дам-де-Пари могло стать короткое замыкание, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России

"В вопросах суверенитета и безопасности, нашей внутренней и внешней политики не было и не будет никаких компромиссов", – сказал Лукашенко.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Хоккей

Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Карен Аванесян рассекретил роман Филиппа Киркорова и Маши Распутиной

Обновлено в 04:10
Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Футбол

«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»

"Ливерпуль" повысил цены на билеты на полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Барселоны" для болельщиков гостевой команды, информирует официальный сайт "красных".
Обновлено в 04:50
Игры

SEGA анонсировала ещё 10 игр для SEGA Mega Drive Mini

SEGA анонсировала ещё десять проектов для SEGA Mega Drive Mini, старт продаж которой состоится 19 сентября.
Обновлено вчера в 10:01
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных дорожных камер

Вице-премьер Максим Акимов поручил Генеральной прокуратуре России проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 04:08
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Экономика

Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято

Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Хоккей

Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России

Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.
Обновлено в 05:17
Авто

Renault получил сертификат на купе-кроссовер Arkana

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии выдало одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый купе-кроссовер Arkana.
Обновлено в 04:48
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Экономика

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Авто

Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет

Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Брянец накопил на квартиру 1,5 млн рублей и случайно сжег их

Обновлено вчера в 14:50
Космос

Огненный шар окрасил небо в зелёный цвет: Огромный метеор пролетел над 10 штатами США

Эксперты отметили, что в атмосферу Земли метеор вошел над Нью-Джерси, пролетел над 10 штатами США и закончил свое движение над Виргинией.
Обновлено вчера в 13:11
Авто

Mercedes GLS представлен официально

Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:49
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Спорт

Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд на очередное заседание

Обновлено в 02:46
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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