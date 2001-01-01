Футбол

ЦСКА без Марио. Соперник радуется зряSportbox.RU вчера в 04:55

Локомотив — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Глава судейского корпуса доложил, что оба предупреждения Марио во встрече с «Оренбургом» были вынесены обоснованно.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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