Футбол
ЦСКА без Марио. Соперник радуется зряSportbox.RU вчера в 04:55
Глава судейского корпуса доложил, что оба предупреждения Марио во встрече с «Оренбургом» были вынесены обоснованно.
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Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги
Обновлено в 00:37
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Обновлено вчера в 17:12
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено вчера в 02:34
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Обновлено в 02:45
Политика
Неизданный доклад Мюллера стал мировым бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США увидит свет только в конце апреля.
Обновлено в 00:49
Авто
На китайском рынке есть своя «Лада Гранта»
Обновлено в 03:02
Экономика
Лукашенко нашел способ перестать ходить с протянутой рукой
Правительству Белоруссии следует быстрее окончить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов страны (НПЗ).
Обновлено в 04:16
Политика
Штаб Зеленского назвал агитацию Порошенко «библиотекой черного пиара»
Штаб кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского заявил, что предвыборная агитация Петра Порошенко является «библиотекой черного пиара».
Обновлено в 04:19
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Общество
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить ученому Кудрявцеву лечение вне СИЗО
"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 03:44
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Кино
Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Авто
Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше
Вторым наряду с московским производством Renault обозначен тольяттинский завод АвтоВАЗа – не иначе как с прицелом также и на будущего одноплатформенного преемника изрядно подзадержавшейся на конвейере Lada 4x4.
Обновлено в 02:44
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Здоровье
В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе
Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Политика
Кандидат Порошенко обзванивает украинских избирателей
Штаб действующего украинского руководителя Петра Порошенко освоил новую форму предвыборной кампании – "звонок президента".
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж
Актер Алексей Панин заявил в эфире НСН, что ему не стыдно перед детьми за свои обнаженные фото в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
Nissan не собирается сокращать производство в этом году
Ранее издание Nikkei со ссылкой на информированные источники сообщило, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, Nissan может снизить выпуск автомобилей примерно на 15% - до минимальных за 9 лет 4,6 млн единиц.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Минобороны Франции заявило о росте экспорта оружия в 2018 году на 30%
Стоимость экспорта французских вооружений выросла в 2018 году до €9 млрд, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью радиостанции Radio Classique.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
В 2014 надо было на плечах врага врываться в окопы - мнение украинского генерала
Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52
Хоккей
Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время
Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:19