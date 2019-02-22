Футбол
ЦСКА арендовал защитника «Уфы» ДивееваSport24.ru 09:00
19-летний защитник Игорь Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» на правах аренды до окончания сезона-2018/19. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера, сообщает официальный сайт красно-синих.
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В ЦСКА перейдет молодой российский защитник. Им интересовался лондонский «Арсенал»
Спорт день за днем07:15
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