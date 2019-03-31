Футбол

ЦСКА – «Уфа»: гости сыграют в беломСпорт-Экспресс 03:36

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
"Уфа" сыграет с ЦСКА в белой форме в матче 21-го тура чемпионата России, информирует Твиттер уфимцев. Армейцы выйдут на поле в традиционных красно-синих цветах. Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 16.30 (мск).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фанаты ЦСКА устроили перекличку «Косово - Сербия»

Евро-футбол.ру10:52

Время изменить историю: ФК УФА на выезде сыграет с ЦСКА

Уфа1.ру06:08

ЦСКА – «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч 21-го тура РПЛ

Чемпионат05:56

ЦСКА — «Уфа». Команды показали форму на матч 21-го тура РПЛ

Sport24.ru03:54

ЦСКА – «Уфа»: гости сыграют в белом

Спорт-Экспресс03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Политика

Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в сети

Обновлено в 08:12
Общество

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матча

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
Происшествия

Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав

Обновлено в 11:27
Политика

Жители Украины на выборах массово голосуют за Владимира Путина

Обновлено в 07:00
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

Обновлено в 08:46
Экономика

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 09:41
Спорт

Двукратный призер Олимпиады завершила карьеру

Обновлено в 10:28
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Обновлено в 09:21
Кино

Серебренников получил премию «Ника» как лучший режиссер

Режиссер Кирилл Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссерскую работу.
Обновлено в 03:21
Единоборства

Боксер Али за укус соперника может на два года остаться вне ринга

Обновлено в 09:38
Общество

В Екатеринбурге уточнили сроки восстановления Краснознамённой группы

Обновлено в 06:38
Политика

В Киевской области изъяли 600 кг героина

По словам Князева, в ночь на 31 марта полиция изъяла 100 кг героина, ещё 500 кг героина было изъято немного позднее.
Обновлено в 10:53
Политика

ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах

Явка избирателей на выборах президента Украины по данным на 15 часов составила почти 45%.
Обновлено в 11:14
Культура

NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:33
Происшествия

В Чечне в мечети произошел пожар

Пожар в одноэтажном здании мечети произошел в городе Гудермес в Чечне, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по республике.
Обновлено в 11:24
Футбол

«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» в матче чемпионата Англии

Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

На обочине дороги в ХМАО обнаружилась свалка полицейских документов

Возле автомобильной дороги в Советском районе Югры обнаружилась свалка полицейских документов - протоколов и постановлений.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ

В результате обстрела пострадали мужчина и женщина, проживающие в населённом пункте Зайцево на улице Карбышева.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

Видео испытаний дрона, вооруженного автоматическим карабином "Вепрь", сильно впечатлило журналистов.
Обновлено в 09:40
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Политика

На Украине бюллетени для выборов хранили в кастрюле в холодильнике

Выяснилось, что на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Из канала Грибоедова достали тело женщины

Сегодня, 31 марта, неподалеку от Мариинского театра спасатели вытащили тело неизвестной женщины из воды канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.
Обновлено в 08:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное