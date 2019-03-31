ЦСКА – «Уфа»: гости сыграют в беломСпорт-Экспресс 03:36

"Уфа" сыграет с ЦСКА в белой форме в матче 21-го тура чемпионата России, информирует Твиттер уфимцев. Армейцы выйдут на поле в традиционных красно-синих цветах. Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 16.30 (мск).

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