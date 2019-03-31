Футбол
ЦСКА — «Уфа»: Обляков и Дивеев сыграют с первых минутЧемпионат 08:23
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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