Футбол

ЦСКА — «Уфа»: Обляков и Дивеев сыграют с первых минутЧемпионат 08:23

ЦСКА — Уфа
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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Чемпионат России. «Уфа» в гостях сыграет с ЦСКА

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ЦСКА — «Уфа». Команды показали форму на матч 21-го тура РПЛ

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
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