ЦСКА — «Уфа»: Обляков и Дивеев сыграют с первых минутЧемпионат 08:23

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

ЦСКА — «Уфа»: Обляков и Дивеев сыграют с первых минут

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