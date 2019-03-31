ЦСКА — Уфа 2:2Коммерсантъ 11:25

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:2. Голы забили Никола Влашич (на 25-й минуте), Федор Чалов (64) — Ловро Бизяк (87), Сильвестр Игбун (90+3).

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