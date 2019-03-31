Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»Вести.Ru 11:27
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Казалось, что этим мячом молодой нападающий армейцев снял все вопросы о победителе матча, однако игроки "Уфы", ведомые новым наставником Вадимом Евсеевым, и не думали сдаваться. В концовке встречи они усилиями Ловро Бизяка, а затем и Сильвестра Игбуна забили по голу и вырвали ничью.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Спорт
Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим
Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Политика
Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах
Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Футбол
Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:44
Политика
Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в Венесуэле
Ранее, 26 марта, на сайте российского МИДа был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Как семья иммигрантов из Галиции стала самым щедрым меценатом в мире и заразила Америку опиоидной лихорадкой
Как семья иммигрантов из Галиции стала самым щедрым меценатом в мире и заразила Америку опиоидной лихорадкой Ни одна трансформация гениев в злодеи не была столь драматичной, как превращение семьи Саклер из филантропов и благотворителей науки и культуры в банду, которая ради наживы спровоцировала едва ли не самый серьезный кризис в области здоровья в США.
Обновлено в 06:00
Политика
Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Хоккей
Боб Хартли: «Тренировать „Авангард“ — одно удовольствие»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен игрой своей команды во втором матче финальной серии Восточной конференции против «Салавата Юлаева» (4:1). — Командная победа — все компоненты сработали: игра 5 на 5 и хорошо сыграл вратарь.
Обновлено в 13:18
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Политика
На Украине завершилось голосование на выборах президента страны
Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Политика
Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
Обновлено в 06:58
Авто
Renault в феврале реализовала в РФ 8,5 тысяч автомобилей
Российские автолюбители в прошлом месяце приобрели 8 499 новых автомобилей Renault.
Обновлено в 06:06
Футбол
«Аякс» в меньшинстве обыграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Амстердамский "Аякс" переиграл ПСВ матче 27-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Политика
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 13:15
Политика
США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине
Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.
Обновлено в 13:02
Политика
Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
Обновлено в 13:16
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено в 12:24
Политика
Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур
Обновлено в 13:24
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Футбол
Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Наука
Неандертальцы стали каннибалами из-за изменения климата
Неандертальцы, жившие в пещере Мула-Герси на юго-востоке Франции, вынужденно стали каннибалами из-за климатических изменений во время Микулинского межледниковья 128−117 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:19
Наука
Названы основные причины развития рака груди
Обновлено в 11:09
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Космос
Конец света отменили: найдено неожиданное объяснение активности НЛО
Уфологи, которые активно следят за всем необычным и тем, что можно принять за такое, порадовали своих читателей неожиданной интерпретацией повышенной активности НЛО на Земле.
Обновлено в 13:00
Политика
На Украине проходят выборы президента
Около 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине — сегодня состоится голосование на выборах президента страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:31