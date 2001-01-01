Футбол

ЦСКА — Уфа 2:2Спорт-Экспресс 09:24

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Пришел новый тренер, хотя многие игроки мне знакомы. Приход нового тренера всегда дает импульс, другие эмоции, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер".
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