Футбол

ЦСКА — Уфа 1:0 (1-й тайм)Спорт-Экспресс 09:24

ЦСКА — Уфа
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
Пришел новый тренер, хотя многие игроки мне знакомы. Приход нового тренера всегда дает импульс, другие эмоции, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер".
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Ганчаренко: «Приход нового тренера в „Уфу“ даст игрокам какой-то импульс»

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