Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0 (1-й тайм)Спорт-Экспресс 09:24
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
17
Сигурдссон
25
Бистрович
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
87
Безденежных
29
Тилль
8
Карп
57
Кротов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Пришел новый тренер, хотя многие игроки мне знакомы. Приход нового тренера всегда дает импульс, другие эмоции, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
Модернизированную электромагнитную пушку SAHI 209 BLOCK II испытали на днях в Турции.
Обновлено в 04:47
Политика
Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах
Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского
Обновлено в 07:39
Футбол
Зидан назвал Бэйла важным игроком для «Реала»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что рассчитывает на нападающего Гарета Бэйла.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Самаре иномарка упала с четвертого этажа парковки торгового центра
В воскресенье, 31 марта, около 1.30 водитель Хендэ ехал по многоуровневой парковке торгового центра «Гудок».
Обновлено в 03:07
Политика
Эмир Катара внезапно покинул саммит ЛАГ
Обновлено в 09:26
Спорт
Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов
Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.
Обновлено в 08:03
Единоборства
Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике
Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 08:16
Политика
Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США
Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Общество
Какому знаку зодиака стоит завести бульдога, а какому — чихуа-хуа
Телец (20 апреля — 20 мая): заведите французскую болонку Порода болоньез идеально подходит для тельцов.
Обновлено в 08:00
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено 29 марта в 16:36
Армия и оружие
В день выборов украинские силовики обстреляли поселки ДНР
Украинские силовики в день выборов президента страны обстреляли несколько поселков Донецкой народной республики.
Обновлено в 06:50
Политика
Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.
Обновлено в 03:47
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
Обновлено в 03:41
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
Здоровье
В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)
Жители Камышина Волгоградской области только в крайнем случае соглашаются на госпитализацию в отделение хирургии и травматологии центральной городской больницы.
Обновлено в 02:46
Музыка
Новый клип Rammstein вызвал недовольства своей тематикой
Клип затронул тему холокоста, что вызвало недовольство в обществе. Rammstein впервые за семь лет выпустили клип.
Обновлено 28 марта в 22:14