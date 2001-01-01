Футбол
ЦСКА – «Уфа». Трансляция начнется в 16:30Sports.ru 04:59
В 21-м туре РПЛ ЦСКА принимает на своем поле «Уфу» На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча.
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