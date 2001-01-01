ЦСКА – «Уфа». Трансляция начнется в 16:30Sports.ru 04:59

В 21-м туре РПЛ ЦСКА принимает на своем поле «Уфу» На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча.

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Шоу-бизнес Ольге Орловой предлагали за ночь любви с олигархом 100 000 долларов Доходило до того, что олигархи готовы были заплатить 100 000 долларов. На эти деньги тогда можно было купить люксовый автомобиль G-Wagen.

Происшествия Таксист сбил сотрудника ДПС в центре Москвы На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП, передает агентство "Москва".

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Общество В Москве зафиксировали нашествие диких лис Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис.

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

Политика На Украине пройдут президентские выборы Проголосовать на территории России граждане Украины тоже не смогут – в конце прошлого года ЦИК ликвидировала все избирательные участки в нашей стране.

Экономика Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.

Культура NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.

Интернет Цукерберг призвал активнее регулировать интернет Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.

Политика Штаб кандидата в президенты угрожают взорвать на Украине МВД Украины сообщило, что неизвестный мужчина позвонил в полицию и пообещал взорвать штаб одного из кандидатов в президенты страны в Чернигове.

Политика На Украине опубликовали список «неприкасаемых» от посла США В Сети появился список "неприкасаемых" депутатов Верховной Рады Украины, который передала посол США Мари Йованович и о котором недавно упоминал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Энергетика Министр энергетики Омана спрогнозировал диапазон цен, который сохранится до конца 2019 года Цены на нефть останутся до конца текущего года в диапазоне между 65 и 75 долларов за баррель, заявил министр энергетики Омана Мухаммед бин Хамад аль-Румхи.

Политика Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Происшествия На соревнованиях в Геленджике разбился автогонщик В районе горы Острой в Геленджике погиб участник соревнований по преодолению бездорожья, сообщает управление СК по Краснодарскому краю.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".

Политика Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в Сети Отмечается, что журналист выложил в социальную сеть данные экзит-полов на выборах, использовав эзопов язык.

Политика Посол Великобритании публично нарушила украинский закон Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.

Футбол Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией» Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.

Политика Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Максим Матвеев поделился снимком с прогулки с 7-летним сыном Заслуженный артист Российской Федерации Максим Матвеев на своей странице в Instagram опубликовал снимок со своим 7-летним сыном.