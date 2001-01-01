Футбол

ЦСКА – «Уфа». Трансляция начнется в 16:30Sports.ru 04:59

ЦСКА — Уфа
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
В 21-м туре РПЛ ЦСКА принимает на своем поле «Уфу» На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча.
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ЦСКА – «Уфа». Трансляция начнется в 16:30

Sports.ru04:59

РПЛ. «Зенит» примет «Оренбург», ЦСКА – «Уфу»

Бомбардир.ру29 марта в 09:07
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