Футбол
ЦСКА – «Уфа». Трансляция начнется в 16:30Sports.ru 04:59
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
25
Барриос
11
Дриусси
7
Азмун
22
Дзюба
91
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
60
Козлов
6
Бегич
13
Терехов
23
Бреев
8
Мишкич
29
Афонин
19
Сутормин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
В 21-м туре РПЛ ЦСКА принимает на своем поле «Уфу» На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча.
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