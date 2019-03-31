Футбол
ЦСКА — «Уфа». Команды показали форму на матч 21-го тура РПЛSport24.ru 03:54
«Уфа» проведет гостевой матч с ЦСКА в 21-м туре РПЛ в белой форме. Московский клуб сыграет в традиционной для команды красно-синей форме.
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Политика
Зеленский проголосовал на выборах на Украине
Обновлено в 04:31
Авто
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T5L представляет собой немного увеличенный вариант кроссовера Dongfeng Fengxing T5, вышедшего на рынок в сентябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
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В кабмине поддержали идею о приравнивании IQOS и glo к обычным сигаретам
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала идею Минздрава о едином регулировании всех табачных изделий.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»
Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
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Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Три избирательных участка не приступили к работе на Украине
На Украине до сих пор не приступили к работе три избирательных участка. Об этом сообщила председатель ЦИК страны Татьяна Слипачук.
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Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
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Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
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Обновлено в 02:07
Политика
Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье
В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Здоровье
В Башкирии стремительно растет число ВИЧ-инфицированных
В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных.
Обновлено в 05:01
Игры
Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре
Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.
Обновлено вчера в 14:00
Спорт
Роднина выступила против участия юниорок во «взрослых» турнирах
Обновлено 29 марта в 04:20
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Порту» победил «Брагу» в матче чемпионата Португалии
"Порту" одержал волевую победу над "Брагой" в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Обновлено вчера в 13:45
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Юго-Восточную хорду построят за 5 лет
Юго-Восточную хорду построят в столице максимум за пять лет, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". По словам мэра, она решит проблемы в самых перегруженных с точки зрения транспорта районах юга и востока столицы.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
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Здоровье
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Зачастую причины, по которым из носа может пойти кровь, бывают вполне безобидными.
Обновлено вчера в 03:02
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.
Обновлено в 04:47
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О чем напоминает любимый цвет роз непревзойденной Вайкуле
Обновлено 29 марта в 15:00
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Баскетболист клуба НБА подозревается в изнасиловании
Литовский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" Кристапс Порзингис попал под подозрение в изнасиловании.
Обновлено в 04:49
Общество
В России названы наиболее стабильные сферы труда
В России наиболее стабильными сферами труда оказались общепит, гостиничный бизнес, торговля, строительство и промышленность.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол
Юрий Газинский: «Хочется как можно скорее одержать победу»
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Анжи» рассказал, что команда желает одержать победу на глазах у собственных болельщиков.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково
На парковке возле терминала аэропорта Пулково Санкт-Петербурга загорелась будка охранника, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Медики рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует кожа человека
Учёные назвали пять кожных сигналов опасных заболеваний. При обнаружении этих симптомов специалисты советуют немедленно обратиться к врачам.
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Единоборства
Завершивший карьеру Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой и пообещал вечеринку
Макгрегор в комментариях к записи назвал россиянина «крысой» и заявил, что после их поединка у Нурмагомедова «забрали деньги», а его братья ушли «с подбитыми глазами».
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