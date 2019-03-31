Футбол

ЦСКА — «Уфа». Команды показали форму на матч 21-го тура РПЛSport24.ru 03:54

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
«Уфа» проведет гостевой матч с ЦСКА в 21-м туре РПЛ в белой форме. Московский клуб сыграет в традиционной для команды красно-синей форме.
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ЦСКА — «Уфа». Команды показали форму на матч 21-го тура РПЛ

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