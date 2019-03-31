Футбол
ЦСКА — «Уфа». Команды показали форму на матч 21-го тура РПЛSport24.ru 03:54
«Уфа» проведет гостевой матч с ЦСКА в 21-м туре РПЛ в белой форме. Московский клуб сыграет в традиционной для команды красно-синей форме.
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