Футбол

ЦСКА – «Сочи»: судья не назначил пенальти и не удалил Миладиновича за удар ЧаловаСпорт-Экспресс 14:19

На 90+2-й минуте матча 5-го тура чемпионата России ЦСКА – "Сочи" (0:0) ошибся арбитр Виталий Мешков, не назначивший пенальти в ворота гостей и не удаливший сочинского защитника Ивана Миладиновича, который отмахнулся рукой, ударил Федора Чалова и разбил ему лицо.
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