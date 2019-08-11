Футбол
ЦСКА – «Сочи»: Васин и Чалов, Джанаев и Нобоа сыграют с первых минутСпорт-Экспресс 10:45
Стали известны составы ЦСКА и "Сочи" на матч 5-го тура чемпионата России. Отметим, что в составе гостей с первых минут сыграют новички команды – голкипер Сослан Джанаев и полузащитник Кристиан Нобоа, недавно перешедший из "Зенита".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Энергетика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:36
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
Врачи назвали способы борьбы с гипертонией
Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.
Обновлено вчера в 15:47
Гаджеты
Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров
Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Врач назвал 5 способов сохранить здоровье суставов
Чтобы не столкнуться с необходимостью долго и дорого лечить суставы, Мясников рекомендует разрабатывать их каждый день, поддерживать нормальную массу тела, не давать излишней нагрузки на какой-то один сустав, не перенапрягаться во время тренировок и не увлекаться обезвболивающими, чтобы дольше выдержать физнагрузки, а также обращаться к врачу, если суставы все же болят продолжительное время.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой
Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Игры
С 1 октября для Destiny 2 потребуется 165 гигабайт свободного места
Внимательные поклонники Destiny 2 обратили внимание на сведения из свежего письма Bungie, касающегося скорого начала миграции РС-версии шутера из Battle.net в Steam.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено 09 августа в 17:15
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Общество
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве
Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33