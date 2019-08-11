Футбол

ЦСКА – «Сочи»: Васин и Чалов, Джанаев и Нобоа сыграют с первых минутСпорт-Экспресс 10:45

Стали известны составы ЦСКА и "Сочи" на матч 5-го тура чемпионата России. Отметим, что в составе гостей с первых минут сыграют новички команды – голкипер Сослан Джанаев и полузащитник Кристиан Нобоа, недавно перешедший из "Зенита".
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ЦСКА — «Сочи». Нобоа в стартовом составе гостей на матч 5-го тура РПЛ

Sport24.ru10:46

ЦСКА – «Сочи». Чалов и Нобоа – в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Sports.ru06:45

Нобоа попал в старт «Сочи» на матч с ЦСКА

Sportbox.RU11:02

Шарлия и Нобоа попали в стартовые составы на матч ЦСКА и «Сочи»

ProstoProSport11:00

ЦСКА — «Сочи»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Чемпионат10:56

ЦСКА – «Сочи»: Васин и Чалов, Джанаев и Нобоа сыграют с первых минут

Спорт-Экспресс10:45

Нобоа попал в старт «Сочи» на матч с ЦСКА

Матч ТВ11:02
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На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

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Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
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Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
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Врачи назвали способы борьбы с гипертонией

Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.
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Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

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Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.
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Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
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Происшествия

В Волгоградской области задержали сбежавших из психбольницы осужденных

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Чтобы не столкнуться с необходимостью долго и дорого лечить суставы, Мясников рекомендует разрабатывать их каждый день, поддерживать нормальную массу тела, не давать излишней нагрузки на какой-то один сустав, не перенапрягаться во время тренировок и не увлекаться обезвболивающими, чтобы дольше выдержать физнагрузки, а также обращаться к врачу, если суставы все же болят продолжительное время.
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Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
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Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
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С 1 октября для Destiny 2 потребуется 165 гигабайт свободного места

Внимательные поклонники Destiny 2 обратили внимание на сведения из свежего письма Bungie, касающегося скорого начала миграции РС-версии шутера из Battle.net в Steam.
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Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
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Происшествия

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При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
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Армия и оружие

В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
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Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант

"Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
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Общество

Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве

Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
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Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
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Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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