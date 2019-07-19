Футбол

ЦСКА – «Оренбург»: сумеют ли «армейцы» победить?Все про Спорт ру вчера в 07:51

ЦСКА провалил первый тур, но сможет ли «Оренбург» продлить неудачную серию хозяев – ответ узнаете из нашего прогноза.
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ЦСКА - Оренбург: прогноз Константин Поминова 20 июля 2019

Ставка TV10:57

РПЛ 2019/2020. Экспертный прогноз на матч ЦСКА – Оренбург

Букмекеры.рф05:04

ЦСКА-Оренбург 20.07.2019 прогноз Ф1 (-1)

Sport-place03:21

ЦСКА – «Оренбург»: сумеют ли «армейцы» победить?

Все про Спорт рувчера в 07:51

ЦСКА — «Оренбург». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата России 20 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:51

ЦСКА — «Оренбург», 20 июля 2019, прогноз на матч 2-го тура РПЛ

Чемпионат18 июля в 13:45
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Украинские силовики обстреляли Первомайск: есть погибшая и раненые

Обновлено в 14:47
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Космос

Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС

Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина

Обновлено в 09:27
Происшествия

На соревнованиях в Обнинске погиб мотогонщик

Обновлено в 15:03
Армия и оружие

Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Путешествия

Россияне назвали самые комфортные для отдыха европейские страны

За Швейцарию, как самую комфортную страну Старого Света, проголосовали 18% опрошенных.
Обновлено в 11:35
Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Бывший муж Аллы Пугачевой показал квартиру за 30 миллионов рублей

Второй муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович показал квартиру на Патриарших прудах.
Обновлено в 09:00
Политика

Оливер Стоун обратился к Путину с просьбой стать крестным его дочери

Обновлено в 06:58
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Арестован бизнесмен, строивший завод по производству С-400

В Нижнем Новгороде арестован владелец компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, которого подозревают в особо крупном мошенничестве при строительстве завода «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено вчера в 20:59
Спорт

Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию

Россиянка Софья Великая заняла второе место в индивидуальных соревнованиях саблисток на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште.
Обновлено в 13:56
Игры

Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании

Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 05:39
Политика

В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском

Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Политика

Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона

Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля

Обновлено в 13:07
Футбол

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Обновлено в 13:57
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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