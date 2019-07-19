Футбол
ЦСКА – «Оренбург»: сумеют ли «армейцы» победить?Все про Спорт ру вчера в 07:51
ЦСКА провалил первый тур, но сможет ли «Оренбург» продлить неудачную серию хозяев – ответ узнаете из нашего прогноза.
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Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ
Обновлено вчера в 16:58
Политика
КСИР опубликовал видео задержания британского танкера
Корпус стражей исламской революции в субботу (КСИР), 20 июля, опубликовал видео задержания танкера под флагом Великобритании.
Обновлено в 12:23
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Футбол
«Вайнах» проиграл «Алании» в Кубке России
В матче 1/256 финала Кубка России Вайнах из Шали дома проиграл Алании 1:3. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу владикавказцев.
Обновлено в 11:35
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Спорт
Софья Великая выиграла серебро на чемпионате мира по фехтованию
Обновлено в 14:15
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Общество
Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником
Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
Обновлено в 11:04
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Наука
Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз
Обновлено 18 июля в 08:45
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия
Украинские силовики намерены открыть артиллерийский огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики после вступления в силу нового перемирия, чтобы спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Общество
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер из Джидды
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Apple готовит аналог новой операционной системы Huawei
Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.
Обновлено в 14:04
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Кино
Netflix представил трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 16:35
Футбол
Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»
Обновлено в 16:02
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено вчера в 14:20
Спорт
Российские синхронисты выиграли золото в произвольной программе ЧМ
Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева завоевали золото в произвольной программе соревнований по синхронному плаванию среди смешанных пар на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.
Обновлено в 09:03