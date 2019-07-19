Футбол

ЦСКА – «Оренбург»: сумеют ли «армейцы» победить?Все про Спорт ру вчера в 07:51

ЦСКА провалил первый тур, но сможет ли «Оренбург» продлить неудачную серию хозяев – ответ узнаете из нашего прогноза.
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ЦСКА - Оренбург: прогноз Константин Поминова 20 июля 2019

Ставка TV10:57

ЦСКА-Оренбург 20.07.2019 прогноз Ф1 (-1)

Sport-place03:21

ЦСКА – «Оренбург»: сумеют ли «армейцы» победить?

Все про Спорт рувчера в 07:51
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Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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В матче 1/256 финала Кубка России Вайнах из Шали дома проиграл Алании 1:3. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу владикавказцев.
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Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии

Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
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Ростов — Спартак 2:2

Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:26
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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
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Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Общество

Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником

Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
Обновлено в 11:04
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Космос

Обнародованы итоги опросов о том, высаживались ли астронавты на Луне

Обновлено в 09:49
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Наука

Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз

Обновлено 18 июля в 08:45
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия

Украинские силовики намерены открыть артиллерийский огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики после вступления в силу нового перемирия, чтобы спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Общество

В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц

Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Общество

Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России

Обновлено в 13:51
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В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

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Общество

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Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
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Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо

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Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
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