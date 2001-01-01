Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3 (2-й тайм)Soccer.ru 03:10

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
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Арнор Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками, но у нас свои задачи»

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Арнор Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками, но у нас свои задачи»

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Сигурдссон: «Оренбург» приедет к ЦСКА за очками, у них свои задачи, у нас — свои

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Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками»

Soccer.ru03:10
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