Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3Soccer.ru 03:10

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
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Арнор Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками, но у нас свои задачи»

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Арнор Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками, но у нас свои задачи»

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Сигурдссон: «Оренбург» приедет к ЦСКА за очками, у них свои задачи, у нас — свои

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Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками»

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