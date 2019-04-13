Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3REGNUM 08:56

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
13 апреля между коллективами «ЦСКА» и «Оренбург» на стадионе «ВЭБ Арена» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.
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