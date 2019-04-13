ЦСКА — Оренбург 2:3REGNUM 08:56

13 апреля между коллективами «ЦСКА» и «Оренбург» на стадионе «ВЭБ Арена» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

Политика Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов» Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.

Космос Самый большой в мире самолет совершил первый полет В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Авто Медведев утвердил правила тюнинга авто в России Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Наука Грибковая суперинфекция захватывает мир По словам американских ученых, заболевание, которое распространяется с небывалой скоростью, обнаружили в Японии в 2009 году и не посчитали опасным.

Авто Составлен рейтинг самых необычных автомобилей Эксперты составили рейтинг самых необычных автомобилей, попавших в книгу рекордов Гиннеса.

Политика В штабе Зеленского напомнили Порошенко о договоренности по дебатам В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского напомнили действующему лидеру Петру Порошенко, что дата и время дебатов определены и он на эти условия уже согласился.

Происшествия По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.

Автоспорт Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне» Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.

Происшествия Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Происшествия Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Интернет Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в постовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.

Политика Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Происшествия Дворкович сказал, что не приглашал Абызова в Россию на день рождения Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.

Происшествия В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.

Политика Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.

Шоу-бизнес Андрей Малахов опроверг слухи о разводе Алсу Андрей Малахов опроверг слухи о разводе Алсу, часто появляющиеся последнее время в Сети.

Общество Акция «Тотальный диктант» прошла в 82 регионах России «Тотальный диктант» прошел в субботу почти в 80 странах мира. Столицей акции в этом году стал Таллин.

Хоккей Агенту Гаврикова предстоит встреча с «Коламбусом» Агент защитника Владислава Гаврикова Дэн Мильштейн хочет 13 апреля встретиться с представителями клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус", передает ТАСС.

Футбол «Марсель» обыграл «Ним» в матче Лиги 1 «Марсель», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ним» (43) — 10-е.